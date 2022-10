Nina Hagen annonce un nouvel album avec "16 Tons"

Elle a été la voix hors normes d'une Allemagne partagée en deux et à l'heure où se réveillent à nouveaux les fantômes de la guerre froide, l'annonce d'un nouvel album de Nina Hagen pourrait résonner comme un ultime combat en musique pour l'héroïne outrancière de la scène punk et new wave. Il y a deux ans déjà, la chanteuse rendait un hommage dub cosmique au mouvement politique américain Black Lives Matter en compagnie de George Clinton sur Unity.

Un titre rassembleur qui sera finalement celui de son nouveau disque attendu le 9 décembre et dont elle dévoile aujourd'hui une reprise de 16 Tons. Un vieux classique country-folk américain contant le désespoir inéluctable de la vie quotidienne des mineurs du Kentucky chanté en 1947 par le chanteur Merle Travis et popularisé par des reprises de Tennessee Ernie Ford, Elvis Presley, B.B. King, Stevie Wonder, Johnny Cash ou Harry Nilsson. Préférant la gravité d'une voix d'outre-tombe à ses fameuses vocalises déjantées, Nina Hagen réactualise cet hymne de la lutte des classes à coup de réverbérations erratiques, de guitares électriques et de groove puissant.

