"No Rush", l'éclatante force tranquille du MegaOctet

Le MegaOctet c’est tout d’abord une bande de neuf sacrés musiciens et compositeurs, tous leaders ou acteurs sur de multiples projets, qui se retrouvent avec joie pour célébrer leur amitié dans un langage sans cesse renouvelé, transcendant les frontières. Sous l’impulsion du rassembleur Andy Emler qui trouve dans ce grand format de quoi rassasier sa soif d’écriture, les soufflants Guillaume Orti, Philippe Sellam, Laurent Dehors, Laurent Blondiau, François Thuillier, le percussionniste François Verly, le contrebassiste Claude Tchamitchian et le batteur Eric Echampard son rejoints par Nguyên Lê aux guitares électriques. Ce grand admirateur de Jimi Hendrix fait son retour dans le band, cultivant une technique de jeu sans pareil qui intègre le feu du rock, la liberté du jazz et les modes propres à la musique asiatique.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Assemblée depuis 1989, la tribu ne semble pas s’essouffler. Le périple dans lequel elle s'engage à nouveau est toujours audacieux et sonde une matière sonore hors norme qui mêle tous les styles du XXe siècle combinant la spontanéité du jazz, l'écriture savante des musiques contemporaines et classiques et l'énergie du rock. Laissant une place de choix à l'improvisation, la partition est traversée par les éclats des solistes, car le leader n’écrit pas pour un instrument mais pour des personnalités dont il connait parfaitement les fulgurances.

Publicité

Après l'album A Moment For qui évoquait une parenthèse pour réfléchir à nos relations et comportements humains, la période de confinement due à l'épidémie du Covid-19 a donné l'occasion à Andy Emler de se poser et de réécouter des œuvres de Arnold Schönberg, Witold Lutoslawsky, György Ligeti, Maurice Ohana, Philippe Manoury, Tristan Murail, Bernard Cavanna… Puis est venu le temps de l'écriture avec une pensée en tête : No Rush, pour « ne pas se précipiter tête baissée vers les mêmes impasses, vers un "retour à l’anormale" ».

En concert le 12 mai 2023 au Pan Piper, à Paris.