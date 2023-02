" NO(w) Beauty ", le temps suspendu d'un quartet solaire

La beauté c'est maintenant ou jamais. Pas de temps à perdre pour faire éclore le fruit d'une belle connivence devenue amitié. Le trompettiste américain installé en France, Hermon Mehari (Aaron Parks, Bobby Watson, JaleelShaw, Randy Brecker,...), le pianiste Enzo Carniel (House of Echo, ONJ, Logan Richardson...), le trompettiste américain Hermon Mehari (Aaron Parks, Bobby Watson, JaleelShaw...), le contrebassiste Damien Varaillon (Magic Malik, Naïssam Jalal, Jeff Balard...) et le batteur Stéphane Adsuar (Lionel Loueke, Sinclair, Joe Sanders...) sortent le premier album de leur quartuor enregistré par Julien Reyboz au studio Ohm sweet ohm. On écoute le single The Art of Four, inspiré par la danse impressionnante des boxeurs thaïlandais, où la cadence régulière de la rythmique et du thème mélodique s'évade avec les impros élégantes du piano et de la trompette :

À l'écoute de cet album qui combine accessibilité et ambition, on a très vite une sensation d'espace et l'on perçoit la grande liberté prise par chaque musicien. « Il y a quelque chose de spécial et d'intangible qui se produit lorsque des musiciens qui partagent la même synergie, les mêmes valeurs musicales et les mêmes idéaux esthétiques, se réunissent. Cette alchimie était là dès la première fois que nous avons joué ensemble. Par conséquent, nous avons eu une base incroyablement riche sur laquelle développer notre son. » explique Hermon Mehari.

Publicité

NO(w) Beauty sort sur le label français Menace/Sense, (lancé en 2015 à Tokyo) dirigé par le producteur et DJ« Mido ».

En concert :

Le 18 mars au Point Carré -Angoulême

Le 30 mars à La Petite Halle - Paris