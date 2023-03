"Nothing’s Free", la ballade soulful d'Angel Olsen

Que ce soit dans des orchestrations fastueuses ou dans l'intimité d'une ballade guitare-voix d'antan, Angel Olsen s'est fait en une décennie une des grandes voix du renouveau du folk avec ses ballades intemporelles où les murmures mélancoliques sont ponctués d'envolées vocales bouleversantes. Un talent d'auteure et d'interprète qui rayonnait l'an dernier sur Big Time, un chef d'œuvre de poésie introspective et libératrice glissé sur une musique country sans âge.

La native de Saint-Louis (Missouri) a décidé de dévoiler quatre chansons issues des sessions d'enregistrement de ce septième album réunies sur le EP Forever Means et reliées par un thème commun « Il faut toujours rester curieux, ne jamais penser que vous avez fini d'apprendre ou d'explorer, tout en essayant également d'être gentil et honnête ». La chanteuse dévoile aujourd'hui le premier titre Nothing’s Free une ballade poignante qui « parle de ce moment où le déni de soi se brise, et où l’on se rend compte depuis combien de temps on s’est limité à ce que l’on est ».

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Entourée des claviers de Drew Erickson et du saxophone de Dan Higgins, Angel Olsen oscille une fois de plus entre sensualité et émotion à fleur de peau sur Nothing’s Free qu'elle a eu du mal a exclure de son album Big Time. Un choix qu'elle commente avant la sortie de son EP le 14 avril « Ce titre était plus soulful et émouvant que la direction du disque, ça venait d'un endroit différent. Quand je l'ai écrit, j'étais en train d'accepter mon identité et ma sexualité. Je m'ouvrais d'une nouvelle manière ». La chanteuse sera en concert le 27 août à Saint Cloud pour le festival La Route du Rock.