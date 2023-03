"Nuit Américaine", l’évocation poétique de Robin Mansanti

Inspiré du film de François Truffaut Nuit Américaine et de la technique de cinéma du même nom qui consiste à sous exposer l'image en plein jour pour la rendre plus sombre afin d'avoir un rendu de scène de nuit, l'album de Robin Mansanti est une sorte de panoramique. La caméra pivote sur elle-même mais met en lumière des chansons de différents horizons et époques. L'étang de Paul Misraki, interprétée par Danièle Darrieux dans le film Un drôle de dimanche de Marc Allegret (et reprise par Blossom Dearie) est une des chansons que Robin Mansanti souhait revisiter depuis longtemps. Le titre joué dans sa plus simple expression, en duo avec le guitariste Nelson Veras, ouvre l'album :

Les arrangements du pianiste Laurent Courthaliac et la réalisation artistique de Daniel Yvinec ont permis de trouver une unité de style pour rendre ces chansons intemporelles. Et pour entrer dans le monde onirique de Robin Mansanti, il fallait convoquer des musiciens avertis comme le contrebassiste Thomas Bramerie, le batteur Fabrice Moreau et le guitariste précité, qui ont su souligner et porter sa voix tendre et son jeu de trompette délicat. On retrouve sur le disque des mélodies folk comme By The Time I Get To Phoenix chantée par Johnny Rivers, des standards comme Moonlight Serenade popularisé par Glenn Miller, Full Moon and Empty Arms, Stranger in Paradise d' Alexandre Borodine, Quand tu dors près de moi de Johannes Brahms, Georges Auric et Françoise Sagan.... ou encore Two for the road composé par André Mancini sur un texte de Leslie Bricusse :

L'album Nuit Américaine est sorti le 3 mars chez LP345 Records

En concert les 18 et 19 avril 2023 au Sunside à Paris.