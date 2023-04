"Oceanic Feeling", un sentiment d'éternité avec Koki Nakano

Koki Nakano plane au-dessus des genres et entretient une relation particulière avec la danse. « Il n’y a pas de son sans mouvement, pas de mouvement sans son. Les deux sont indissociables. » dit-il. Dans sa recherche de synchronicité, l'élément eau vient parfaire le processus. « L’eau est l’organe du monde », disait le philosophe Gaston Bachelard. Entre minimalisme et romantisme avec des sons électroniques, le pianiste entre en résonance avec cet élément essentiel nous constituant, qui occupe nos imaginaires, nous régénère et parvient aussi à nous manquer.

Son nouveau clip Oceanic Feeling, le dernier d'une série de chorégraphies accompagnant son album éponyme sorti en 2022, est réalisé par Benjamin Seroussi et chorégraphié par Damien Jalet et le superbe danseur Aimilios Arapoglou. Si la pièce est un hommage aux mères et à leurs futurs enfants, l'eau, source de vie et de purification évoque aussi la puissance et la destruction. Elle peut ravager et engloutir.

Koki Nakano et le chorégraphe Damien Jalet (qui a collaboré avec Björk, Thom Yorke, Madonna) se sont rencontrés pour la première fois dans la baie d'Ishinomaki, une des zones les plus dévastées par le tsunami de 2011, lors d'une performance avec l'artiste Kohei Nawa qui explore l’architecture et la performance, mêlant les champs de l’espace et de l’art. «Avec Kohei, nous avons créé une installation-performance à marée haute où les danseurs, Koki et un piano à queue semblaient flotter sur la mer. Leur fragilité, exposée aux éléments, était amplifiée dans cette crique qui portait encore les traces de l'impact du tsunami. Le danseur grec Aimilios Arapoglou, a interprété un solo très émouvant tandis que Koki jouait une improvisation, de concert avec le doux flux et reflux de la mer en arrière-plan.» Ce moment a inspiré fortement Koki Nakano pour l'album et la vidéo Oceanic Feeling, explique le chorégraphe. Ensemble ils ont tenté de retrouver le sentiment ressenti alors, «l'ambivalence de l'eau en tant que force à la fois dévastatrice et réparatrice.»

Pour le clip, le réalisateur Benjamin Seroussi a travaillé sur l'évocation d'une émotion profonde. «Je cherchais quelque chose de dramatique, d'abyssal, comme dans une chute quand on rêve. On ne sait pas où on va, on ne voit ni le début ni la fin de l'histoire. On ne sait pas si on a pied, si c'est calme ou agité».