"Oì Vé", la déflagration métissée de Pixvae

La Compagnie4000 formée dans l'underground musical lyonnais, regroupe des projets artistiques singuliers lançant des passerelles entre les territoires géographiques et les traditions culturelles. Pixvae, qui en est issu, navigue au carrefour de l’Afrique, de l’Atlantique et du Pacifique. Contrairement aux deux précédents albums qui offraient un nouveau regard à des chansons traditionnelles, ce troisième disque regroupe des compositions originales pour la plupart écrites par le percussionniste Juan Carlos Arrechea et arrangées par Roman Dugelay. Cette belle évolution creuse toujours son sillon dans la confrontation des univers, mais en en créant les contours. Une sorte de néo-trad face à l'écriture très européenne du saxophoniste. Le clip dévoilé est signé par la graphiste Ramatopia qui a aussi réalisé la pochette de l'album. Oì Vé, qui donne aussi son nom à l'album est une expression du langage courant en Colombie, une injonction que l'on pourrait traduire par « écoute et regarde, viens nous rejoindre dans la fête », explique le saxophoniste :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Juan Carlos Arrechea aux percussions et marimba, Romain Dugelay au saxophone baryton, Israël Quinones, Jennyfer " Xiomora" Torres et Margaux Delatour au chant et guasà, Damien Cluzel à la guitare et Léo Dumont à la batterie font évoluer leur répertoire avec un focus sur la Marimba de Chonta. Cet instrument central du currulao, nommé aussi "le piano de la jungle" est une percussion typique du Pacifique colombien, faite à partir de petites lamelles de bois de palmier et des résonateurs en canne à sucre.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

L'album Oì Vé sort le 17 mars sur le label de la Cie4000

Après Amsterdam, Rotterdam, Bruxelles ... Pixvae poursuit sa tournée en France :

17/03 : La Cave à Musique - Mâcon

18/03 : Château Rouge - Annemasse / Les Nuits Massala

21/03 : Marché Gare - Lyon

22/03 : Shed Reims - Reims