"On The Far Side", les grands espaces de Thomas Naïm 

En 2020 le guitariste, compositeur et producteur Thomas Naïm revisitait Hendrix avec Sounds of Jimi, un album hommage pour les 50 ans de la disparition de son idole suivi de L’E.P More sounds of Jimi. Il faut dire que, jeune adolescent, c’est le rock qui l’inspirait avant de jouer du funk, de la musique brésilienne, du reggae et des musiques électroniques. Puis il découvre le jazz avec fascination. Le compagnon de route de nombreux artistes comme Lavilliers, Youn Sun Nah, Hugh Coltman, Claire Diterzi, Renan Luce, Albin de la Simone, Tiken Jah Fakoly, Hindi Zahra, Mayra Andrade … sort son neuvième album en tant que leader. Même s’il fait référence au blues des années 30 avec notamment l’orgue Hammond, référence du genre, le titre suivant aux harmonies sophistiquées n’en ai pas moins fluide pour nous embarquer dans un étrange road-movie qui fait grimper la température :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Le titre de l'album est un clin d’œil à The Far Side, la série BD à l'humour décalé, absurde et souvent cruel de Gary Larson, En compagnie de Marc Benham à l'orgue et au piano, Marcello Giuliani (Daho, Birkin, Erik Truffaz) à la basse électrique et contrebasse et Raphaël Chassin à la batterie et aux percussions, le guitariste nous invite au voyage avec le saxophoniste Laurent Bardainne, invité sur trois titres. Thomas Naïm a confié la direction artistique de cette épopée sonore au bassiste, contrebassiste, multi-instrumentiste, compositeur, arrangeur et producteur Daniel Yvinec.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

En concert le 14/2 au Zèbre de Belleville, Paris