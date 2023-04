Onipa invite David Walters sur "No Commando"

Faisant le pont entre les rythmes de danse africains et la culture club londonienne, le combo Onipa présentait en 2020 son premier album We No Be Machine et son maelström militant de pulsations traditionnelles et électroniques. Un groove contemporain que le Ghanéen Kweku Sackey alias K.O.G. (comprenez Kweku of Ghana) et le Londonien Tom Excell (directeur musical de Nubiyan Twist) ont fait muter sur leur nouveau long-format, signé cette fois sur le label Real World.

« Cet album est une quête de liberté, pour s'affranchir de la corruption, des charges mentales et économiques, de la technologie qui divise et affaiblit. Le pouvoir sacré de la musique donne à chacun d'entre nous la possibilité de dépasser nos soucis et nos égos » explique Tom Excell, toujours entouré de K.O.G, de Finn Booth à la batterie et Dwayne Kilvington (alias Winy Logic) aux synthés.

Pour parfaire sa transe afro-futuriste, Onipa a invité sur Off The Grid la musicienne sud-africaine Moonchild Sanelly, le Nigérian Dele Sosimi, le tubiste jazz londonien Theon Cross, la chanteuse ghanéenne Lamisi et David Walters. Le musicien globe-trotter qui a collaboré avec K.O.G. et Tom Excell sur son dernier album Soul Tropical, rejoint le duo sur le titre No Commando, glissant sa voix sur cette ode dansante à la paix illustrée par une vidéo de Kofi Badu Quaicoe dans les rue d'Accra.

« Cette chanson est un appel à l'unité et aux retour aux sources. La puissance de la communauté peut vaincre la peur et nous aider à nous exprimer librement et calmement. La musique a été faite avec des objets métalliques recyclés, des casseroles et des poêles, une guitare fabriquée avec une cuillère de bois. Une mise en musique de l'idée « les déchets de l'un sont les trésors de l'autre » rajoute Tom Excell.

