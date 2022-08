"Only In America", l'éloge funèbre du rêve américain de Matthew E. White

Seulement trois albums et quelques EP, Matthew E. White semble écrire son œuvre comme il s'inspire des musiques américaines dont il garde la substantifique moelle. Le musicien compose en improvisant à la manière du jazz fusion, fait des collages à la manière du sample hip-hop, invente, réinvente des styles musicaux dans un discours musical aux arrangements somptueux entièrement dédiés à la puissance émotionnelle. Un goût immodéré pour la profusion d'influences musicales qui atteignait des sommets avec son troisième album K Bay sur lequel on retrouvait le titre Only In America. Une protest song contre l'oppression et l'injustice que Matthew E. White a décidé de décliner en une symphonie soulful et ambitieuse de 18 minutes, divisée en cinq mouvements.

Enregistrée à Richmond, cette suite percutante comporte des paroles et la voix de Lonnie Holley ainsi que les voix supplémentaires de Joseph « JoJo » Clarke, arrangeur de chœurs gospel basé à Atlanta qui retrouve Matthew E. White après leur album en duo Broken Mirror : A Selfie Reflection. Pour accompagner Only In America, White a fait appel Hampton Boyer, artiste militant de Virginie connu pour ses nappes de couleurs vives et claires, mais aussi pour ses formes géométriques à la texture et à la composition complexes. Sur son premier court-métrage, il utilise son style visuel singulier pour confronter le passé et le présent de l'héritage racial et de la violence en Amérique.

« Only in America est une façon de s'agenouiller et de reconnaître que le rêve américain est au mieux une mythologie et au pire une violente propagande. Le privilège blanc, le racisme systémique et les violences policières sont ancrés dans la psyché américaine, ils sont la mémoire musculaire de l'Amérique, un réflexe américain » conclut Matthew E. White.