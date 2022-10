"Open", les rêveries psych-pop de Kutiman

Célébré en 2009 pour son projet vidéo musical ThruYOU, Ophir Kutiel aka Kutiman a étudié le jazz à Tel Aviv, s'est initié à l'afrobeat, au funk ou au trip hop avant de travailler en Jamaïque avec la famille Marley. Une quête permanente de nouveaux territoires sonores et un art de la composition que l'artiste a peaufinés pendant neuf ans passés dans un kibboutz du désert du Néguev.

Kutiman revient, le 14 octobre, avec l'album Open présentant douze suites orchestrales aux arrangements classieux. L'alchimiste du son y invite sur plusieurs titres son complice Elran Dekel qui pose sa voix de crooner pop sur le groove downtempo de ce voyage psych-pop méditatif.

Orchestrations de cordes et de cuivres, claviers aussi scintillants qu'intemporels, violons indiens, riffs de guitare acoustique jangly et lignes de guitare touareg, funk thaïlandais, spiritual jazz, musique psyché anatolienne ou éthiopienne, afrobeat et grooves polyrythmiques, tout s'équilibre comme par enchantement dans cette excursion mondiale de paysages sonores en forme de songe pop merveilleux.