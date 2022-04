“Origin”, le voyage intime et joyeux de Joey Alexander

Le jeune pianiste et chef d'orchestre Joey Alexander rassemble ses émotions en toute liberté dans l’écrin que lui offrent ses acolytes de longue date, le contrebassiste Larry Grenadier et le batteur Kendrick Scott. Pour ce nouvel album Origin, en grande partie composé à New York et attendu le 20 mai, le trio s'enrichit de la présence du supravirtuose du saxophone ténor Chris Potter, l'un des plus copiés de la planète jazz (sideman notamment de Pat Metheny et Paul Motian) et de celle du guitariste Gilad Hekselman, figure montante de la scène new-yorkaise. On les retrouve sur Winter Blues, une composition asymétrique et funky écrite pourtant en été. «Je me remémorais l'atmosphère triste de l'hiver pendant la pandémie et je me suis demandé comment apporter un peu de gaieté et d'espoir dans ce contexte ?» :

Joey Alexander est né à Denpasar-Bali. Il s'est mis au piano à l’âge de six ans. Très vite il s'attaque au jazz qu’il part étudier à Dja­karta. À onze ans, il enregistre son premier album My Favorite Things . À dix-huit ans, sept ans de carrière, et déjà six albums, il poursuit son parcours éblouissant commencé devant Herbie Hancock. Origin est le premier qu’il ait entièrement composé. S’écartant des standards de jazz précédents, il offre de nouveaux titres complexes dans leur structure mais toujours fluides, joués parfois sur un clavier Fender Rhodes. Sa musique, son jeu élégant et agile sont le reflet de son esprit et de sa joie profonde lorsqu’il fait corps avec son piano. « Je pense que pendant cette pandémie, la première chose à faire est de garder espoir, c'est d'ailleurs le thème principal de Origin. Au lieu d’en faire une source de frustration, j'ai voulu m’en inspirer pour m'exprimer à travers ma musique. »

Promise of Spring, le premier single du disque est aussi plein d'espoir car il accompagne la promesse d’un temps plus chaud, explique Joey Alexander. Les notes tourbillonnent dans une atmosphère d’attente sereine. Même s'il ne s'adonne pas souvent aux activités extérieures, leur préférant la compagnie de son piano, il l'avoue : « aujourd'hui, j'ai conscience de l'influence des saisons sur nous».

Joey Alexander termine son album avec Hesitation, une longue balade qui pose la question de l'après. Évidemment, la réponse est “Je ne sais pas». J'espère juste que les gens qui traversent une période difficile trouveront du réconfort dans ma musique. »

Origin, premier album sur le label Mack Avenue Records, sort le 20 mai en CD et numérique et le 24 juin en vinyle.

