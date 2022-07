Ozzy Osbourne retrouve Tony Iommi sur "Degradation Rules"

C’est un vrai parfum de Black Sabbath qui plane sur le nouveau morceau dévoilé aujourd’hui par Ozzy Osbourne. Alors que les légendes du rock Jeff Beck, Chad Smith et Robert Trujillo avaient déjà été réunies pour son précédent single publié le mois dernier, c’est donc avec son vieux comparse Tony Iommi que le parrain du metal le plus heavy a enregistré ce nouveau Degradation Rules.

Alors que leur groupe légendaire a tiré sa révérence il y a déjà cinq ans, Ozzy a ainsi retrouvé son mythique guitariste le temps d’un titre qui figurera au tracklisting de son prochain album solo Patient Number 9 attendu au mois de septembre prochain. Personne ne sera donc déçu par ce morceau à la mécanique bien huilée, les riffs lourds de Iommy se calquant comme par magie sur la voix éclatante du septuagénaire tandis que Chad Smith et Robert Trujillo reprennent de nouveau du service à la batterie et à la basse. Hall of Fame.