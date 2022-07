Pablo Bozzi : "Le son spatialisé permet une immersion totale"

Après la Chapelle Royale du Château de Vincennes et le Musée Carnavalet qui invitait Para One à l'automne dernier, c'est l’Hôtel de la Monnaie, un chef-d’œuvre de l’architecture parisienne du 18e siècle, qui accueillait le 09 juin dernier le nouvel épisode de notre collection en son spatialisé FIP 360. Natif de Toulouse et Berlinois d'adoption, Pablo Bozzi surfe sur la synthwave, l’electronic body music et les paysages sonores des années 80. mais aussi et surtout la réinvention de l’italo-disco.

· Interview : Ghislain Chantepie

· Réalisation : Clément Echard, Camille Garin, & Thomas Moisan

· Prise de son : Etienne Colin