Pachyman revient avec ses riddims caribéens sur "Switched On"

Pachy García a été nourri au grunge, au metal et à l'electro avant d'étudier à l'Universidad Interamericana et de s'intéresser au jazz et aux classiques du reggae-dub jamaïcain. Quand il n'officie pas à la batterie et au chant au sein du groupe synth-punk Prettiest Eyes, le Californien d'adoption réveille les productions caribéennes d'un autre temps sous le nom de Pachyman.

Après un album rub-a-dub old-school étonnant, l'artiste est retourné dans son home studio de Los Angeles pour graver un hommage à la génération d’artistes de son île natale qui furent les premiers à expérimenter avec des synthétiseurs dans les années 90. Attendu le 29 septembre, son album Shade of Rainbow regorge de pépites dansantes comme ce premier titre Trago Coqueto :

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Accompagné par une vidéo d'un autre temps, Trago Coqueto est une chanson d’amour et une ode poignante à ce que fut la vie de Pachy García en grandissant à Porto Rico; "un titre nostalgique, où toute inhibition a disparu et la vulnérabilité surgit. C’est un appel à rentrer à la maison" explique pachyman qui, pour la première fois, pose sa voix sur ses productions. Comme toujours, le musicien a enregistré seul tous les instruments vintage, dont son synthé Korg Poly-800 qui donne le ton de cette nouvelle œuvre caribéenne intemporelle.