"Paino", le clip rock délirant du Rémi Panossian Trio

La félicité d'une jam champêtre, dont la douceur se transforme peu à peu en groove explosif pour finir en incendie rock digne de Rage Against the Machine et un voisin qui s'emporte à coup de hache sur le piano tandis que le rythme s'accélère et que le sang coule. Tout est là dans le clip du nouveau titre du RP3, Paino, l'humour et la dérision, la ferveur et la créativité d'une musique aussi exigeante que feel-good qui jamais ne se ressemble. Quelques mois après l'album live Happy Birthdé, le Rémi Panossian Trio s'apprête à sortir son septième long-format, Sun Monkey Voltage, un voyage électrique dans un jazz cinématographique plus rock et funk que jamais.

« Pour ce morceau on a commencé par écrire le scénario du clip avant d'en composer la musique. L’idée ici était de plonger le spectateur dans un univers cinématographique à la Tarantino avec des effets série Z décalés. Avec une musique qui évolue au fil des images et une influence très rock ! » explique le pianiste Rémi Panossian.

Depuis douze ans, le pianiste, le contrebassiste Maxime Delporte et le batteur Frédéric Petitprez bouleversent le son de la formation classique jazz du trio piano/contrebasse/batterie en mêlant aux constructions du jazz et à ses improvisations la légèreté de la pop, l'énergie brute du rock ou la rythmique explosive du groove. Sur Sun Monkey Voltage, la contrebasse a laissé la place à une Fender Jazz Bass redéfinissant l'identité sonore du trio. Un son électrique qui laisse les mélodies somptueuses du piano s'évader vers la fièvre dansante du funk, du disco ou du rock.

RP3 est en concert :

le 21 octobre au Jam à Montpellier

le 25 janvier au New Morning à Paris.