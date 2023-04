"Palace Of A Thousand Sounds", les aventures exotiques du Whatitdo Archive Group

Fondé en 2009 à Reno par trois amis de fac, compositeurs et producteurs férus de BO, de bandes sons ésotériques et de deep-funk, le collectif Whatitdo Archive Group rendait hommage en 2021 aux musiques de films italiens des années 70 avec la bande originale d'un Spaghetti Western imaginaire disparu The Black Stone Affair. Alexander Korostinky à la basse, Mark Sexton à la guitare (têtes pensantes du groupe soul The Sextones) et Aaron Chiazza à la batterie récidivent cette année en nous invitant dans leur "palais aux mille sons", une odyssée exotique gravée dans leur studio du Nevada avec un ensemble de 16 musiciens dirigé par le compositeur de BO Louis Robert King (Janelle Monae, The Monophonics ou Kelly Finnigan).

Attendu le 5 mai sur le label milanais Record Kicks, Palace Of A Thousand Sounds est de ces œuvres comme on en fait peu aujourd'hui, ne serait-ce que par la richesse et l'ampleur de ses arrangements. Le compositeur Alexander Korostinsky et ses complices explorent les mondes de l'exotica du milieu du siècle, glissant des sons de l'Amazonie imprégnée de tropicalia, s'évadant vers des tonalités mineures du Proche-Orient. Un voyage cinématique extraordinaire conçu dans leur studio du Nevada, véritable laboratoire sonore où le matériel analogique côtoie des techniques d'enregistrement expérimentales. Dans ce nouveau voyage imaginaire à l'architecture kaléidoscopique, les sons pop et folk du monde entier s'élèvent sur une rythmique funk, une harpe entraînante, un vibraphone loungey ou un bağlama saz turc.

