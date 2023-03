Para One décode la schizophrénie sur "Hearing In Tongues"

Au moins 600 000 personnes souffrent aujourd’hui de troubles schizophrènes en France. Une pathologie chronique, qui peut envahir le quotidien des patients jusqu’à provoquer chez eux des impacts considérables sur le plan personnel, familial, ou professionnel. Aux difficultés inhérentes à la maladie et aux effets secondaires d’un traitement souvent lourd, s’ajoute aussi régulièrement une discrimination sociale nourrie par des amalgames tenaces autour des hallucinations, du dédoublement de la personnalité, ou encore de la criminalité.

Si ces symptômes existent bel et bien et peuvent, dans les cas les plus graves, entraîner des conséquences particulièrement tragiques, ils ne concernent en réalité qu’une minorité de patients parmi tous ceux qui tentent de mener une vie aussi riche que possible face aux épreuves et aux crises qu’ils endurent. C’est dans cet esprit inclusif que se tiennent ainsi chaque année les Journées mondiales de la schizophrénie, un événement destiné à expliquer la maladie auprès du grand public et à permettre infine une dé-stigmatisation des patients.

Alors que les arts en général, et la musique en particulier, entretiennent des liens connus de longue date avec la santé mentale, cette manifestation a choisi d’innover pour sa vingtième édition en associant le producteur français Para One à une démarche aussi créative que pédagogique. L’électronicien a ainsi répondu favorablement à la proposition des organisateurs de composer une œuvre inédite basée sur les témoignages et les vécus de plusieurs personnes atteintes de schizophrénie.

Un pari audacieux que ce spécialiste de l’imaginaire, auteur d’un disque particulièrement onirique il y a deux ans, a relevé avec brio en fondant sa composition sur de nombreux entretiens afin de se sensibiliser à l’expérience schizophrène. En s'appuyant notamment sur la polymétrie pour faire coexister au sein de son morceau des signatures sonores différentes, Para One est parvenu à dédoubler les sensations auditives et à créer un contraste émotionnel tenace qui fait toute la force et tout l’équivoque de ce Hearing In Tongues.

Hallucinations auditives, peur, délires, perte du réel… de nombreux symptômes sont ainsi transcodés par le producteur au fil de cette pièce de presque dix minutes où se superposent en permanence des sentiments contraires. Une expérience immersive et quasiment subconsciente à découvrir au sein de ce site web dédié, où les premières nappes ambient se voient par exemple hantées progressivement par des voix lointaines indéchiffrables, avant que le rythme ne s’accélère augmentant du même coup la tension ressentie. Une impression d’aléatoire puissante se dégage également de ce Hearing In Tongues qui le distingue nettement d’un morceau électronique traditionnel, n’offrant aucune répétition rassurante à laquelle s’accrocher durant les symptômes, mais retrouvant dans son final une harmonie stabilisatrice synonyme de sortie de crise et d'un apaisement protecteur. Bluffant.

"Hearing In Tongues", le nouveau morceau de Para One, est à découvrir en intégralité sur le site internet interactif Schizarmonie à cette adresse.