Party Dozen invite Nick Cave sur l'explosif "Macca The Mutt"

Fondé en 2017 à Sydney par la saxophoniste Kirsty Tickle et le percussionniste Jonathan Boulet, Party Dozen irradie depuis sur la scène indé australienne à coup de concerts incendiaires. Avec l'énergie et l'indépendance punk, le duo est toujours en quête de nouvelles sonorités à coup de distortions de saxophone improvisées et de rythmes disruptifs nous propulsant dans un maelstrom sauvage de sons suintant les inspirations free jazz, hardcores, psychédéliques ou no-wave.

Après avoir tourné avec LIARS, Tropical Fuck Storm ou les Viagra Boys, Party Dozen sort le 8 juillet son troisième album, The Real Work, dont il dévoile le titre surpuissant Macca The Mutt, laissant leur éminent compatriote Nick Cave improviser sur un couplet final mémorable.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

A propos du clip qui accompagne le titre Macca The Mutt les réalisateurs Tanya Babic & Jason Sukadana déclarent dans un communiqué « Le clip fait un clin d'œil au cinéma australien classique des années 70. Des films comme Wake in Fright et Stone étaient des points de référence » avant de rajouter « Les motifs circulaires, la répétition de plans et des exercices dénués de sens comme casser une vieille épave de voiture, conduire nulle part ou chercher quelque chose qui n'est pas là suggèrent également la nature cyclique et laborieuse du travail. Ou la vie. Tout ce que vous voulez en tirer ».

En écoute : The Smile, le spin-off transcendant de Radiohead

À réécouter : Le grand écran de Nick Cave

En écoute : Anna Calvi signe le EP "Tommy" pour Peaky Blinders