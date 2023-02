"Pawnshop", la country-folk poétique de Kara Jackson

Originaire de la ville Oak Park, dans l'Illinois, la jeune poétesse, chanteuse et compositrice a trouvé dans la force libératrice des mots et du slam l'audace d'explorer son identité de femme afro-américaine, la misogynie, le racisme endémique ou la difficulté des relations entre les êtres dans un monde qui fait tout pour nous détourner de l'amour. Après la sortie de son recueil de poésies Bloodstone Cowboy en 2019, l'artiste a été nommée poète lauréate nationale de la jeunesse des États-Unis.

Recluse dans sa chambre à Chicago pendant les confinements elle a enregistré seule avec sa guitare les démos de son premier album Why Does the Earth Give Us People to Love? avant de faire appel au percussionniste Nnamdï Ogbannaya, au multi-instrumentiste d'origine japonaise Sen Morimoto et au guitariste slide Nick Levine pour mettre en musique ses textes incisifs.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Sur cet album Kara Jackson chante la douleur en créant avec ses musiciens un mélange de musique folk émotionnelle et de country alternative poétique. La radicalité de ses mots contraste avec le lyrisme de son univers musical comme sur ce titre Pawnshop, une nouvelle chanson sur la découverte de la subjectivité: « Le titre évoque les déchets d'un homme qui sont le trésor d'un autre homme et de se délecter de ce sentiment, en étant fier du fait que même si les gens ne peuvent pas comprendre votre valeur, vous seul savez à quel point vous êtes inestimable » explique l'artiste à propos de sa balade country folk illustrée par une vidéo à superbe de Jellystone Robinson. Avant Pawnshop, Kara Jackson avait déjà dévoilé les titres Dickhead Blues et Brain de son prermier album attendu le 14 avril.