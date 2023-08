"Perennial", le nouveau conte psych-folk de Woods

Véritable institution sur la planète indie-folk depuis près de deux décennies, la formation Woods a survécu aux sous-genres, ancrée dans le sol fertile sous des dénominations comme lo-fi, freak-folk ou psychédélique en réinventant son univers sur chaque nouvelle production. Orchestrations luxuriantes et mélodies irrésistibles y sont sublimées par le chant falsetto de son leader Jeremy Earl qui, pour ce onzième album du combo, s'est inspiré du fait que "les plantes et les fleurs vivaces sont les boucles de la nature".

Perennial est né de cette réflexion et d'un lit de boucles de guitare/clavier/batterie du leader conviant ses complices new-yorkais à un mode inexploré d'écriture collaborative avant de filer au studio Panoramic House à Stinson Beach, en Californie, lieu d'enregistrement il y a trois ans de leur précédent opus Strange to Explain.

Les trois multi-instrumentistes Jeremy Earl, Jarvis Taveniere et John Andrews, rejoints par la pedal steel de Connor Gallaher et le saxophone de Kyle Forester, signent une nouvelle œuvre pop folk chatoyante et rêveuse, multipliant les ornementations aussi rassurantes que déconcertantes. Onze chansons étincelantes, dont quatre instrumentales qui viennent enrichir un peu plus le temple underground Woodist sur lequel sort Perennial le 15 septembre.