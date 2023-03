Pete Townshend renaît en solo sur "Can’t Outrun the Truth"

Pete Townshend n’a rien perdu de sa superbe. A bientôt 78 ans, le génial taulier des Who demeure un musicien actif qui a su couronner avec panache l’aventure de son groupe culte avec la sortie il y a trois ans d’un douzième et (probable) ultime album sobrement baptisé WHO. L’auteur de My Generation s’est en revanche fait beaucoup plus discret en solo ces dernières années, son dernier effort solitaire datant déjà de 1993 avec la sortie du conceptuel Psychoderelict qui achevait alors ses escapades expérimentales poursuivies sporadiquement depuis les années 70.

Aujourd’hui, le rockeur anglais renait donc en solitaire en dévoilant un nouveau titre intitulé Can’t Outrun the Truth. Un retour sûrement ponctuel, mais qui s’appuie sur le talent d’écriture et la voix intacte du guitariste armé pour l’occasion d’une guitare lap steel et d’un violon. Enregistrée en septembre 2021 avec sa compagne et pianiste Rachel Fuller, cette chanson vulnérable évoque les affres du confinement et se pare d’effluves country lumineuses ainsi que d’un clip plein d’une sobriété classieuse. L’ensemble des recettes générées par le titre seront par ailleurs reversées à l’organisation britannique Teenage Cancer Trust.

