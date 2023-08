Peter Broderick et L’ensemble 0 redonnent vie à l'œuvre d’Arthur Russell

Fruit de très longues années de recherches et de transcription, l'album Give It to the Sky: Arthur Russell's Tower of Meaning Expanded de Peter Broderick et de l'excellent ensemble 0 (collectif gravitant dans la sphère du minimalisme) présente une revisite extrêmement délicate et sensible de la composition orchestrale épique d'Arthur Russell créée en 1983 ainsi que des morceaux inédits du visionnaire américain, restaurés et réenregistrés. En avant-goût de l'œuvre totale qui paraitra à l'automne sur le label Erased Tapes, voici une des chansons inédites du disque accompagnée d’une vidéo filmée par Vincent Moon :

L’inclassable Arthur Russel, violoncelliste et compositeur de musique contemporaine, d’indie rock, de country et de new wave, frayait avec Bob Wilson, Allen Ginsberg et l’avant-garde new-yorkaise. Mort du sida en 1994, il laissait une archive monumentale mais seuls trois albums sont parus, dont Tower of Meaning, la commande initiale de Bob Wilson pour son opéra Medea. Pour la petite histoire, Bob Wilson avait pensé à Philip Glass mais ce dernier lui a suggéré de prendre Russell. La collaboration entre ces derniers aboutissant à une impasse, c’est Gavin Bryars qui signait la musique de l’opéra. Julius Eastman a dirigé l’enregistrement de la version de Russell et Philipp Glass l’a sorti sur son propre label à un tirage limité. L’Ensemble 0 propose aujourd'hui une nouvelle chance à cette composition négligée de Russell. d'être comprise et entendue :

Passionné jusqu'à l'obsession par l'œuvre de Russell, Peter Broderick a acheté l’une de ses copies originales et interprète quelques chansons du compositeur depuis longtemps. Tout comme le génie méconnu de son vivant, devenu une figure culte samplée par Kanye West, Peter Broderick et l'Ensemble 0 n'aiment pas les versions définitives. Ils font évoluer leur partition sur scène, notamment avec la mise en mouvement et en lumières de Christian Rizzo et Caty Olive. On écoute le troisième titre de l'album "qui plonge profondément dans le merveilleux et monde mystérieux qu’est The Tower of Meaning ", dixit Boderick :

L'album Give It to the Sky: Arthur Russell's Tower of Meaning Expanded sort le 6 octobre sur le label Tapes.

En concert :

Le 8 novembre à Poitiers, pour le première

Le 18 November à Anglet - Théatre Quintaou 2

Le 23 janvier 2024 à Rezé - La Soufflerie

Le 31 janvier 2024 à Pau - Le Foirail

LE 20 Mars 2024 à Bruxelles - Klara Festival