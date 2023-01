Peter Gabriel de retour avec "Panopticom"

L’année commence bien pour les fans de Peter Gabriel. L’icône britannique vient ainsi de mettre en ligne le premier extrait d’un dixième album studio devenu au fil du temps une véritable arlésienne, son prédécesseur Up étant sorti il y a désormais plus de vingt ans. L’ancienne star de Genesis n’est pourtant pas restée silencieuse ces dernières années, ne cessant jamais de monter sur scène tout en publiant plusieurs disques de reprises ou en contribuant à des projets de choix telle que cette célébration de Leonard Cohen à l’automne dernier.

Baptisé I/O et sans date de sortie précise à ce stade, le nouvel album de Peter Gabriel a donc été longuement mûri et devrait s’appuyer sur des travaux et des compositions écrites au fil de ces deux dernières décennies. La voix de Sledgehammer a aussi retrouvé certains de ses plus fidèles compagnons en studio, parmi lesquels le batteur Manu Katché, le guitariste David Rhodes, ainsi que son compatriote Brian Eno qui offre une partie de synthés au premier extrait du disque Panopticom dévoilé aujourd’hui.

« Ce premier titre est fondé sur une idée sur laquelle j'ai travaillé pour lancer la création d'un globe de données accessible et infiniment extensible : Le Panopticom », explique Peter Gabriel à propos de son nouveau morceau. « Nous commençons à mettre en relation un groupe de personnes partageant les mêmes idées, qui pourraient être en mesure de donner vie à ce projet, et permettre au monde de mieux se voir et de mieux comprendre ce qui se passe réellement. »