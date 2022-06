Phoenix tease son retour avec "Alpha Zulu"

Un nouveau disque de Phoenix est en approche. Le groupe de pop français, compagnon de route de la première French Touch, vient de dévoiler ce qui devrait être le premier extrait d'un septième album au titre encore inconnu. Il s’agit de leur première composition originale depuis la bande-son du film On The Rocks de Sofia Coppola publiée il y a deux ans. Thomas Mars et sa bande ont donc repris le chemin du studio pour offrir une suite à leur mitigé Ti Amo sorti en 2017, alors que le groupe amorce aujourd’hui une tournée dans toute l’Europe avec une date parisienne programmée au festival We Love Green.

Baptisé Alpha Zulu en référence à l’alphabet radio international, ce nouveau titre des Versaillais vise les dancefloors de l’été avec une production électronique assumée où les guitares sont totalement absentes. Un quasi ovni pour les auteurs de 1901 et Lisztomania qui triturent ici sous forme de samples la voix de leur leader pour la mêler sur près de trois minutes à un beat bondissant. A suivre.

