PJ Harvey annonce son nouvel album avec "A Child's Question, August"

Les réseaux sociaux s'enflammaient après l'annonce du retour de Polly Jean Harvey. Depuis la sortie de son magnifique dernier album The Hope Six Demolition Project, la rockeuse britannique avait certes multiplié les side-projects et les plans B ces dernières années, publiant un documentaire, des bandes originales, son un poème narratif Orlam et des collaborations multiples, mais restait muette quant à son futur discographique. C'est donc en plein été, le 7 juillet, que PJ Harvey dévoilera son album I Inside The Old Year Dying gravé à Londres avec ses complices de toujours, les producteurs Flood et John Parish. Une œuvre centrée sur « la recherche de l'intensité du premier amour et de sens » comme ce premier titre saisissant A Child's Question, August illustré par une vidéo qu'elle a réalisé avec Steve Gullick.

Ce dixième album a été écrit sur une période de trois semaines, bien que découlant d'idées remontant à 2017, quand PJ Harvey a senti qu'elle avait perdu son lien avec la musique. Conseillée dans son processus créatif par le cinéaste Steve McQueen pour retrouver son amour des mots et de la musique, l'artiste a déclaré « après de nombreuses années de travail, je suis très heureuse de sortir cette collection de nouvelles chansons. C'était un album difficile à faire et il a fallu du temps pour trouver sa forme la plus forte, mais il est finalement devenu tout ce que j'espérais qu'il soit ». Son ami John Parish a rajouté « Sur cet album, PJ Harvey construit un univers sonore situé en quelque sorte dans un espace entre les contraires de la vie, et entre l'histoire récente et le passé ancien ».