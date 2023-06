"Plastic Bambbo", l'exploration addictive de l'œuvre de Ryūichi Sakamoto par Asynchrone

Le groupe Asynchrone, collectif détonnant de musicien.nes venant des scènes parisiennes du free jazz et de l’électro, restitue l'âme de la musique de Ryūichi Sakamoto dans leur premier album nommé Plactic Bamboo, comme l'une des compositions figurant sur le disque Thousand Knives Of ( 2017) du virtuose et humaniste nippon. Tout aussi transgressifs que Ryūichi Sakamoto, nos insurgés proposent une relecture libre d’une sélection des créations du maître qui laisse une œuvre foisonnante surfant sur l’ambient, le funk, le jazz, les musiques classiques, brésiliennes et les B.O de cinéma.

Précisons que le projet du sextet né en en 2020, a vu le jour avant le décès de Ryūichi Sakamoto en mars 2023. Le claviériste Frédéric Soulard (membre du groupe Limousine, producteur de Piers Faccini et Jeanne Added) et le violoncelliste Clément Petit (Roseaux, Blick Bassy, etc.), co-fondateurs du groupe, ont regroupé des instrumentistes totalement investis, aptes à arpenter tous les registres. Vincent Taeger (Albert, Tiger Tigre) à la batterie, Delphine Joussein (Nout) à la flûte, Hughes Mayot (ONJ, Ikui Doki, l'Arbre Rouge) au saxophone et Manuel Peskine ( Yom, Orchestre Philharmonique de Radio France) au piano pour jouer :

Ryuichi Sakamoto, membre éminent du groupe pionnier de musique électronique japonaise, Yellow Magic Orchestra, qui a inventé la "techno-kayo" (l'équivalent de la "synth-pop"), est devenu célèbre internationalement en tant que compositeur de musiques de films, notamment pour Furyo de Nagisa Oshima dans lequel il est aussi acteur aux côtés de David Bowie. Il signe aussi les B.O de Merry Christmas Mr. Lawrence (Nagisa Ôshima), œuvre pionnière du synthétiseur analogique, de The Revenant d'Alejandro González Iñárritu ou encore du film de Bernardo Bertolucci, Le Dernier Empereur. Son immense répertoire s’étend de la pop synthétique à l’électroacoustique.

On aime les scénarios à rebondissements de ce Plastic Bambo réjouissant, d'une absolue et folle liberté qui, on le croit, aurait ravi Ryuichi Sakamoto :

L'album Plastic Bamboo sort le 29 septembre sur le label No Format!