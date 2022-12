"Player Non Player", l'aventure virtuelle d'Agar Agar

Après leurs parcours respectifs au conservatoire, c'est à l'École nationale supérieure d'arts de Paris-Cergy que Clara Cappagli et Armand Bultheel forment Agar Agar. Le duo compose son premier single Prettiest Virgin en 2016 suivi du EP Cardan présentant sa synth pop technoïde sur les scènes des grands festivals comme le Printemps de Bourges ou Dour. Deux ans plus tard ils confirment leurs talents créatifs avec The Dog & The Future, un concept album mélancolique et pop sorti en 2018 via Cracki Records mêlant les expérimentations slow disco psyché à la réalité virtuelle. Vaquant à leurs projets solo les deux artistes nous avaient laissé en 2020 avec le mini-EP baptisé Nap avant de se lancer dans l'aventure Player Non Player en compagnie du développeur Jonathan Coryn.

Développé en France depuis 5 ans par Jonathan Coryn, Player Non Player est un titre original qui traite du deuil et de l’intimité à travers un jeu surprenant. Un projet connecté à l'album d'Agar Agar qui a écrit ses douze nouveaux titres comme la "bande son" de l'aventure, le joueur débloquant des musiques interactives au fil de l'exploration d'une île mystérieuse. Pour donner vie à cette expérience visuelle et sonore immersive, Armand Bultheel mêle dans des atmosphères en constante mutation la musique contemporaine et les étrangetés sonores de jeux vidéo d'antan, les ovnis percussifs, les beats électro protéiformes, les nappes irréelles de synthés pop cosmiques et psychédéliques tandis que la voix de Clara s'élève soulful et envoûtante.

Retrouvez toutes les dates de concert de la tournée d'Agar Agar ▶