"Pluie Vaudou", l’absence de l’autre vu par Buridane

Après Pas Fragile et Barje Endurance, l'intrigante Buridane lance une passerelle entre hier et aujourd'hui avec l'album Colette Fantôme. Colette est une ancêtre entrée au couvent qui cachait un secret, son amour pour une autre femme. Elle et son amie sont mortes dans un accident de voiture. Buridane dialogue avec son esprit. Deux époques se regardent.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Sur Pluie Vaudou, elle dissèque les sentiments similaires à ceux du syndrome d’abstinence, ressentis lorsque l'être aimé est absent. L'impression qu'on ne peut être bien tant qu'on a pas l'objet du désir. Le besoin éprouvé dans le corps étant d'autant plus envahissant que l'autre est inaccessible. «Avez-vous déjà été envouté par l’absence de l’autre ? dixit Buridane. Comme si vous étiez pris dans les flammes d’un incendie impossible à éteindre ? Ressenti le manque comme une suave litanie ? Peut-être même jusqu’à la douleur ? Votre désir s’échouant dans le vide ? Comme une lettre en poste restante ? Un téléphone sonnant toujours occupé ?» :

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Colette Fantôme est l'album de l'émancipation. Réalisé et produit par Féloche, il nous balade sur le chemin de la résurrection avec des titres qui invitent à accepter que la vie nous tricote et nous détricote. On aime l'écriture dense de ces chansons à tiroirs qui incitent à se relever après la chute et à se laisser posséder par ce qui est à comprendre pour trouver la lumière.

En concert :

11 mars à la Salle Du Damier - Le Grand Bain Production -Veigy-Foncenex

4 mai à la MJC Vieux-Lyon à Lyon pour une Carte Blanche

12 mai au Café de la Danse à Paris