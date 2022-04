PM Warson revient avec l'album "Dig Deep Repeat"

Si le chanteur et multi-instrumentiste excelle dans l'art de raviver la flamme du rhythm & blues et de la soul des sixties, il lui a fallu longuement étudier le Delta Blues, l'americana, le early jazz, le rock'n'roll pour parfaire son discours musical intemporel. Après une série de singles en vinyle auto-publiés, PM Warson sortait l'an dernier son premier album True Story, un pur bijou de groove old school aux orchestrations ambitieuses. Frustré de ne pouvoir présenter en live sa première œuvre à cause des confinements, le Londonien s'est vite mis à l'écriture de son deuxième long-format intitulé Dig Deep Repeat et attendu le 6 mai sur le label Légère.

Entre enregistrements préliminaires dans un studio de fortune dans un espace de stockage industriel à Stoke Newington et sessions lives dans les studios de Gizzard Recording, le claviériste et guitariste a propulsé ses nombreux musiciens dans un discours musical toujours plus recherché. Guitare proto-garage rock, ballade soul rêveuse, blues marécageux, surf music, swing sixties, nuances new wave et sonorités latines; les influences s'entremêlent tout au long de l'album donnant naissance à un groove aussi intemporel qu'irrésistible porté par la voix de crooner de son créateur.

