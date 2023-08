Prince : une pépite inédite fait surface

C’est une surprise princière… qui n’aurait probablement pas plu à son auteur. Jusqu’à sa mort il y a un peu plus de sept ans, Prince s’était farouchement opposé à la publication de ses œuvres sur les plateformes musicales marchandes. Disparu de l’Internet (après avoir été l’un des pionniers du web 1.0 ), en guerre contre les majors du disque, YouTube, et Spotify, l’icône funk avait de son vivant recruté une équipe dédiée à la traque de ses titres et des clips mis en ligne sans son accord.

Les choses ont bien changé depuis ce funeste 21 avril 2016 et l’ouverture progressive des archives contenues dans les coffres gigantesques de Paisley Park. Trois disques posthumes du Kid de Minneapolis ont ainsi déjà été publiés par son entourage depuis sa disparition, les deux premiers composés essentiellement de démos tandis que Welcome 2 America révélait finalement il y a deux ans une pléiade de morceaux enregistrés de longue date par le chanteur avec son groupe culte New Power Generation.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Aujourd’hui, c’est la ressortie annoncée de son treizième album Diamonds and Pearls qui offre aux ayants-droits de Prince une nouvelle occasion de faire fuiter des compositions jusqu’à présent totalement inconnues du grand-public. Passé à la postérité grâce notamment à son hit définitif Cream, ce disque publié en 1991 s’offrira le 27 octobre prochain une réédition luxueuse agrémentée d’un livre rempli de photos d’archives, de deux heures de bonus vidéo tirés des concerts du chanteur, ainsi que de 47 titres inédits sortis pour l’occasion de son coffre-fort (et issues ou non des sessions d’enregistrement de Diamonds and Pearls). Premier extrait dévoilé aujourd’hui, ce Alice Through The Looking Glass tombé du ciel ne manquera ainsi pas de ravir les fans de Prince avec ses synthés funky, sa basse charnue, et le timbre toujours aussi magnétique de l'icône disparue. A suivre.