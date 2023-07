"Prodada", le flow percutant d'Andy S

Née en 1997 à Abidjan dans une famille de musiciens, Andrea Sahouin, aka Pépita sort d'abord son premier clip Croque Madame, un freestyle riche en punchline. Puis le titre Cotisez en 2017 en featuring avec Widgunz suivi d'une mixtape intitulée Pepitrap Vol. 1. En 2019, on découvre son EP Le Rap n'a pas de Sex. Influencée par des artistes comme Kendrick Lamar, J Cole, Drake, Nicki Minaj, Youg Ma ou encore les flows de la Sexion d’Assaut, Koba la D et Kaaris, elle revient aujourd'hui avec le titre Prodada en featuring avec sa consœur Marla, une autre figure de la nouvelle génération abidjanaise, sur un clip réalisé par Barbara Johnson :

Prodada signifie frimer. Le titre est une ode à l’insouciance, une invitation à jouir de la vie. C’est aussi un clin d'œil aux "forateurs" qui jettent leur argent à la face de tous pour montrer qu'ils ont les moyens. Le Farot-Farot, étant un style de mode apparu dans le sillage du mouvement musical "coupé - décalé" avec ses légendes Douk Saga et DJ Arafat. Avec Prodada, elle aborde cette problématique en prenant le contrepied des clichés de genre. Andy S maîtrise parfaitement l’exercice du freestyle. On la suit ainsi que Marla et leur amies dans son quartier Cocody. Il faut prendre des gens bons dans leur domaine, c’est tout », tranche la jeune femme, consciente du rôle qu’elle a choisi d’endosser. « Même si tu ne peux pas changer le monde, tu peux toucher quelques personnes, faire passer des message et impacter les mentalités. »

Son nouvel EP sort sur le label Moonshine en octobre 2023.