"Protector", l'évasion folk spirituelle d'Aoife Nessa Frances

Il y a une véritable vulnérabilité accompagnée d'une sensation de grâce dans la voix de Aoife Nessa Frances lorsqu'elle chante ses sentiments et ses expériences de guérison sur un paysage sonore psyché folk et quasi mystique. Après la sortie de son premier album, Land of No Junction, l'artiste dublinoise s'est installée dans l’ouest de l’Irlande, trouvant l'inspiration, à l'aube, dans les bois anciens et les paysages lunaires du plateau du Burren, dans le comté de Clare. Un environnement pastoral propice à cette spiritualité profonde qui illumine les huit titres de l'album Protector.

« Écrire et enregistrer cet album a été une expérience spirituelle. J'ai ressenti de l'amour pour ma famille à un niveau que je ne connaissais pas, tout en me remettant lentement sur pied et en regardant le "protecteur" en moi devenir beaucoup plus grand. Protector est une reconnaissance de la partie de moi-même qui m'oriente vers un chemin plus lumineux » confie Aoife Nessa Frances entourée de collaborateurs de confiance, Brendan Jenkinson (production, clavier, basse, synthétiseur, clarinette) et Brendan Doherty à la batterie. Comme en apesanteur l'artiste chante l’amour inconditionnel, la douleur universelle, l’amitié, la protection, le bouleversement et l’autorisation qu’on s’accorde d’aller de l’avant sur des arrangements complexes et harmonieux étoffés avec les contributions d’Ailbhe Nic Oiroictaigh (cordes), Meabh McKenna (harpe) et Conor O’Brien (cuivres).

Aoife Nessa Frances est en concert le 16 novembre au Trois Baudets à Paris pour le festival Les Femmes s'en mêlent.