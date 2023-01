Public Image Ltd. dévoile un inédit et vise l’Eurovision

PiL bouge encore. Le groupe fondé par John Lydon il y a bientôt quarante-cinq ans vient de mettre en ligne un titre inédit en guise de ticket d’entrée à la prochaine édition de l’Eurovision. La formation anglaise entend ainsi décrocher la nomination qui leur permettrait de représenter l’Irlande lors de l’édition 2023 de ce concours télévisuel historique, un choix qui sera connu le mois prochain à l’issue d’une pré-sélection avec d'autres artistes en lice.

Intitulée Hawaii, cette nouvelle chanson de Public Image Ltd. est dédiée à l’épouse de Lydon qui souffre aujourd’hui de la maladie d’Alzheimer. Une ballade très personnelle, en forme de lettre d’amour à celle qui partage la vie du chanteur depuis près de cinquante ans, et qui évoque notamment des souvenirs heureux de leur passage sur l'île polynésienne. Un morceau qui s’adresse à "tous ceux qui traversent des moments difficiles sur le chemin de la vie, avec la personne qu'ils aiment le plus", explique ainsi l’ancien Sex Pistols. "C'est aussi un message d'espoir qui dit qu'en fin de compte, l'amour triomphe de tout".

La sortie d’Hawaii intervient deux mois seulement après la disparition Keith Levene, guitariste historique du groupe et qui fut également des premières aventures de The Clash. Un nouveau disque de PiL est attendu cette année dont Hawaii pourrait être le premier extrait, alors que le dixième et dernier album en date du groupe What The World Needs Now... est sorti en 2015.