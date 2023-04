"Push Me", la truculente satire de la norme vue par Laura Perrudin

Musicienne, compositrice, productrice et autrice, Laura Perrudin publiait l'album de pop expérimentale Perspectives & Avatars en 2020, sur lequel on retrouve en invités Philippe Katherine, Emel Mathlouthi, Becca Stevens, Mélissa Laveaux… Pour annoncer une nouvelle surprise qui prendra la forme d'un Live Featuring The Ghost Orchestra enregistré à Rennes (sa ville natale) pour la réouverture du nouvel Antipode, Laura Perrudin nous met en joie avec les images de Push Me. Sur ce clip qu'elle a conçu et réalisé, elle échange des répliques savoureuses avec Philippe Katerine, mettant en scène l'évaluation grotesque et permanente de notre monde de la performance, supposée introduire de la transparence et qui, soit dit en passant, s'avère être un mécanisme inégalitaire. La notation sociale à outrance faisant partie intégrante de notre société, nous nous plions, sans plus nous en rendre compte, à la philosophie ambiante, au conformisme, à la catégorisation des contenus, la course aux scores, la popularité, et j'en passe. Contents, pas contents ? poussez le bouton :

Dans ce théâtre à l'italienne orné de velours rouge et de dorures, se joue la scène contemporaine d'un sondage d’évaluation absurde, une libre adaptation de la pièce de danse contemporaine The Siberian Trombinoscope créée en 2019 par Pilot Fishes (les chorégraphes Léa Rault et Alina Bilokon), dont Laura Perrudin faisait partie. On aime le contraste entre la voix céleste de Laura Perrudin, la performance inénarrable de Philippe Katerine et le sujet, on ne peut plus sérieux, abordé avec beaucoup d'humour.

Nourrie de ses nombreuses collaborations (Becca Stevens, Salami Rose Joe Louis, Théo Ceccaldi, Anne Paceo, Austin Wintory, Fabian Almazan ...) et souvent accompagnée de l'ingénieur du son Jérémy Rouault, Laura Perrudin saute les barrières des genres, de la pop au folk en passant par le jazz expérimental et les performances de live-looping avec sa harpe à cordes alignées, ses pédales d'effets, laptop et autres bidouillages électroniques savants.