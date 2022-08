Q Lazzarus, l'interprète de "Goodbye Horses" est morte

L'annonce de son décès a été toute aussi mystérieuse que son parcours, Diane Luckey connue sous le nom de Q Lazzarus nous a quittés il y a un mois. Une information confirmée aujourd'hui par son amie Eva Aridjis qui réalisait un documentaire sur la chanteuse et musicienne américaine qui avait 61 ans.

Un parcours énigmatique pour cette chanteuse à la voix de contralto qui avait marqué les années 90 avec plusieurs chansons utilisées dans des films comme l'inoubliable titre Goodbye Horses illustrant la scène de danse troublante du tueur en série Buffalo Bill dans le thriller Le Silence des agneaux de Jonathan Demme. Une balade synthpop lancinante de 1991 vite devenue culte avec des reprises par des artistes comme Jon Hopkins, Kele Okereke de Bloc Party, MGMT, Grand Blanc ou Wild Beasts, et par son utilisation dans des séries et des jeux vidéo.

Née à Neptune, dans le New Jersey, Q Lazzarus s'installe à New York où elle se produit dans les années 80 avec son groupe The Resurrection. Parmi tous ses métiers, elle a été choriste, compositrice de jingles, femme de ménage, a travaillé sur un bateau de pêche en Alaska avant de prendre le volant d'un taxi à New York. L'histoire veut qu'elle écoutait l'une de ses démos quand elle conduit en plein blizzard un certain Jonathan Demme. Le cinéaste, séduit par sa voix, va utiliser son titre The Candle Goes Away pour son film Dangereuse sous tous rapports. En 1988 il se sert une première fois du titre Goodbye Horses pour le film Veuve mais pas trop puis rend grâce au pouvoir hypnotique de la chanson sur Le Silence des agneaux. Le réalisateur fera de nouveau appel à Q Lazzarus pour Philadelphia avec sa reprise des Talking Heads, Heaven.

Malgré ces succès, Q Lazzarus ne trouve pas de maison de disques et disparaît totalement de la scène musicale. Celle qui était redevenue chauffeuse de bus et de taxi avait rencontré en 2019 Eva Aridjis avec qui elle travaillait sur le film documentaire Goodbye Horses: The Many Lives of Q Lazzarus attendu en 2023. Selon la réalitrice l'artiste lui avait confié un multitude de cassettes enregistrées pendant ses séjours à New York et à Londres dans les années 1980 et 1990. « Je suis heureuse que le monde puisse encore entendre son histoire, dans ses propres mots et à travers ses propres chansons, une tâche précieuse qu’elle m’a confiée et dont je lui serai éternellement reconnaissante » a confié Eva Aridjis au magazine RollingStone.