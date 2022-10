Quand Balka Sound modernisait les sons traditionnels congolais

Alors que la rumba fait fureur sur les scènes congolaises, le chanteur et joueur de ngonfi vénéré, Nkibi "Lusialala" Albert décide, à la fin des années 70, de revisiter avec sa formation le son Balka, un style folklorique du peuple Beembe qui se mourrait. La philosophie de Balka Sound était de trouver l'inspiration directement dans la vie de la campagne locale et moderniser les traditions Balka avec des guitares électriques, une basse et une batterie aux côtés du ngonfi à cinq cordes ; « notre musique se voulait une mise à jour, une unification et une internationalisation des cultures congolaises », explique l'un des membres fondateurs Henri Nsika Nkaya.

En 1979 le groupe décroche un contrat d'enregistrement pour sortir son premier disque suivi de l'album Tu Kine Balka, enregistré à Kinshasa en 1982. Un troisième album en 1984, Afro Musik Creation, présentait un son de production studio plus moderne avec ses influences de musiques afro-américaines. Leurs chansons s'inspiraient de contes et de paraboles folkloriques traditionnelles, de leçons de vie et des dégâts causés par l'exode rural vers les villes. Après la guerre civile de 1993, Balka Sound se produit à nouveau mais la destruction de son studio en 1997 lors de nouveaux affrontements sonne la fin du groupe.

Surnommé De la Poussière ou Loussialala, Nkibi Albert, qui nous a quittés en 2011, a été l'un des plus grands ambassadeurs de la musique congolaise. En solo dans les clubs de Brazzaville puis dans le reste du pays, le virtuose du ngonfi, une guitare traditionnelle bembé, a connu un succès international avec le titre Loussialala avant de moderniser les traditions avec le Balka Sound. Une musique congolaise folklorique qu'il a aussi sublimé avec le groupe Ngavouka.