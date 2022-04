Quand Norah Jones reprenait "Hallelujah I Love Her So" de Ray Charles

Avant l'immense succès de son album fondateur Come Away with Me, Norah Jones a gravé en 2000 des sessions avec Blue Note comprenant notamment des standards d'Ella Fitzgerald ou de Johnny Mathis, accompagnée par le bassiste Lee Alexander, le percussionniste Dan Rieseret et Jesse Harris à l'harmonica. Amoureuse de l'œuvre de Ray Charles, elle enregistre aussi une version splendide de son titre Hallelujah I Love Her So, un des premiers succès du Genius sorti en 1956.

« J'étais incroyablement fier de cet album. J'ai pensé que c'était un bon premier essai et j'ai senti qu'il capturait vraiment qui j'étais musicalement ​​à cette époque. Personne, y compris le label, n'avait la moindre idée qu'il atteindrait le succès qu'il a eu » confie Norah Jones. La réédition du 20e anniversaire de l'album Come Away with Me, attendue le 29 avril, comprendra 44 titres au total, y compris les titres de son premier EP First Sessions, une série de démos et The Allaire Sessions, une première version du disque créé aux Allaire Studios avec Craig Street à la tête de la production.

