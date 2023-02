Quand The Good Samaritans électrisait la scène Edo‑Funk de Benin City

À la fin des années soixante-dix pendant que la capitale nigériane vibre toujours sur l’afrobeat de Fela Kuti, à l’est du pays les musiciens de la scène musicale de Benin City développent une autre musique taillée pour les pistes de danse. Inspiré par le highlife, les rythmes hypnotiques de la musique traditionnelle du peuple Edo et le groove occidental en vogue dans les boîtes de nuit d’Afrique de l’Ouest, l’edo-funk délivrait un son psychédélique basé sur des mélodies minimalistes façonné par les pionniers du genre comme Sir Victor Uwaifo, Osayomore Joseph et Akaba Man.

Après sa compilation Edo Funk Explosion, le label Analog Africa a décidé de mettre en lumière une autre éminence grise de cette musique, Philosopher Okundaye. Compositeur d'une grande partie des titres à succès de Benin City dans les années 80, Okundaye a aussi sorti quatre albums avec son groupe The Good Samaritans dont No Food Without Taste If By Hunger, une rareté sortie en 1982 sur un pressage privé et oubliée depuis.

Publicité

Comme sur toutes ses productions, le mystérieux Philosopher Okundaye joue plusieurs instruments sur ce premier album de The Good Samaritans enregistré au Phonodisk Studio à Ijebu-Igbo à l'est de Lagos et mixé par ses soins. Les six chansons militantes et sociales sont scandées sur une transe groove extatique portée par un funk dépouillé de son essence première, des cuivres highlife, une basse bondissante, des rythmes changeants, des nuages de synthés et des guitares psychédéliques. Un monument de groove africain cosmique exhumé trois décennies après sa sortie avec la bénédiction de son créateur.