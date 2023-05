Queens of the Stone Age dévoile le clip d'"Emotion Sickness"

Les fans de QOTSA auront donc patienté six ans pour un retour en studio du gang stoner rock de Josh Homme. Une attente notamment liée aux difficultés et aux pertes des membres du groupe californien. Le géant roux, qui rejoignait l'an dernier Them Crooked Vultures pour un hommage au défunt batteur des Foo Fighters, Taylor Hawkins, a réuni ses quatre complices de Queens of the Stone Age dans ses studio Pink Duck pour graver ce nouvel album In Times New Roman... annoncé dans un communiqué comme « cru, brutal et dur sur les bords, avec un raffinement qui se révèle au fil des écoutes ».

Un album aux paroles cinglantes et à l'ironie acerbe guidé par la question "que voulez-vous faire du temps qu'il vous reste ?". Le rock musclé et les harmonies vocales hypnotiques du premier titre Emotion Sickness rythment les images de créatures damnées mises en scène par le réalisateur Liam Lynch qui avait déjà travaillé en 2017 avec QOTSA sur le clip de Head Like a Haunted House.

Queens of the Stone Age est en concert :

le 2 juillet au festival Rock Werchter (Belgique)

le 4 juillet au festival Les Nuits de Fourvières à Lyon

le 5 juillet au festival Pause Guitare à Albi