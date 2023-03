Rahill en solo sur l'album "Flowers At Your Feet"

Née à Lansing dans le Michigan et aujourd'hui installée dans l'État de New York, Rahill Jamalifard est passée maître dans l'art de perpétuer son héritage iranien dans une gamme éclectique de sonorités modernes. Dans son groupe psych-rock féminin Habibi, qu'elle avait cofondé à Brooklyn avec Lenaya Lynch, la chanteuse et musicienne s'orientait déjà vers les modes et les mélodies perses qu'elle nourrissait au cours de voyages successifs en Iran.

Un travail de mémoire qu'elle approfondie désormais en solo en sculptant une pop nostalgique et lyrique sur fond de rythmique trip-hop, d'ambiances jazz et de rock alternatif. Pour ce nouveau chapitre, l'artiste multidisciplinaire a rejoint Yaya Bey et LYZZA sur Big Dada, sous label de Warp sur lequel elle a signé en novembre dernier son premier EP Sun Songs. Une première étape avant l'arrivée, le 12 mai, de son album Flowers At Your Feet dont elle partage le premier titre I Smile for E, une ode à la famille et à la mémoire avec des enregistrements de sa défunte tante.

« 'I Smile for E' parle de perdre et de pleurer, mais aussi de célébrer et d'honorer ceux que nous avons aimés et auxquels nous sommes connectés. Ma tante Elaheh ("E") était le rocher de la famille de mon père et sa disparition été un déchirement, mais l'amour partagé pour elle et le lien que je ressens toujours pour elle surpassent la dévastation de sa perte. Je la porte toujours avec moi, "I Smile for E" est un rappel à tous ceux qui marchent avec cette douleur et ce chagrin » explique Rahill qui s'est entourée sur ses 14 nouveaux titres du producteur Alex Epton (FKA Twigs, Arca) et de quelques invités comme Beck et l'artiste de Los Angeles Jasper Marsalis connu sous le nom de Slauson Malone. Un premier album qui laisse peu à peu la nostalgie de son EP s'éloigner, laissant dans un voyage introspectif libérateur l'acceptation de soi s'installer.