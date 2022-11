Red Axes x Amadou & Mariam jouent Serge Gainsbourg

Le groupe France Télévisions et Fip poursuivent leur aventure musicale commune avec l’ambition renouvelée de créer des rencontres entre musiques électroniques et musiques savantes ou populaires. Pour la septième fois, ils ont proposé à quatre producteurs et productrices de musiques électroniques et à quatre instrumentistes de former des duos inédits. Au programme de cette nouvelle édition Red Axes et Amadou & Mariam, JB Dunckel et Jowee Omicil, Traumer et Léonie Pernet, ainsi que Barnt et Ludivine Issambourg.

