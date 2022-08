Red Hot Chili Peppers partage le clip psyché de "Tippa My Tongue"

Avec le retour du guitariste John Frusciante et du producteur Rick Rubin, les Red Hot Chili Peppers ont renoué avec leur rock funky barré et une jubilation certaine de rejouer ensemble comme en témoignait leur douzième album Unlimited Love sorti au printemps. Une alchimie retrouvée que les musiciens ont prolongée en studio pour graver un deuxième double album intitulé Return Of The Dream Canteen et attendu le 14 octobre via Warner. Le quatuor californien de quinquagénaires vient d'en dévoiler le premier titre Tippa My Tongue, sur fond de sexe, rock et punch groovy accompagné d'une vidéo psychédélique réalisée par Malia James, avec une animation de Julien Calemard et Thami Nabil.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

« Nous sommes partis à la recherche de nous-mêmes, comme nous l’avons toujours fait. Nous avons jammé et repris d’anciens morceaux pour le fun. Cela ne nous a pas pris longtemps pour en faire de nouveaux. Une belle alchimie s’est installée ensuite. Une fois que nous avons trouvé le bon filon sonore, nous avons continué de creuser. Le temps s’est étiré comme l’élastique d’un caleçon trop grand et nous n’avions aucune raison d’arrêter d’écrire. C’était comme un rêve » a expliqué le groupe à propos de la réalisation de ce deuxième album en six mois.