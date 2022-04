"Remorse Will End", l’ode à la résilience de Coco Méliès

Coco Méliès c’est la réunion de Francesca Como et David Méliès, originaires de Montréal, qui depuis 2011 baladent leur musique intimiste, mélancolique et poétique entre indie-pop et folk pour nous élever vers un monde meilleur. Après Lighthouse (2014) et The Riddle (2017), le duo revient avec Nothing Goes To Waste, un album marqué par les épreuves qu’ils ont vécues et qui célèbre la capacité à les surmonter et à rebondir pour enfin renaître. Encore un disque inspiré par le vécu singulier du confinement. «Les chansons de Nothing Goes to Waste sont les cendres et les ruines qui restent après avoir mis le feu aux parties de soi qui ne nous correspondaient plus et se jouaient de nous» :

Si on les compare parfois à des groupes comme The Lumineers ou Mumford & Sons, les mélodies recherchées de Coco Méliès portées par les harmonies du tandem rappellent celles de Simon & Garfunkel, une influence majeure dont Francesca et David sont visiblement imprégnés.

La pochette de Nothing Goes to Waste représente l'essence de leur propos, «cette recherche d'aller profondément en soi et repasser à travers tous les recoins où il y a déjà eu de la vie, faire un bilan de cette maison intérieure pour être en mesure de se rebâtir et enlever cet habit de protection» dixit le duo. «Le travail de graphisme impeccable et si sensible de Francis Champoux crée la connexion parfaite entre l'œuvre de David R. Choquette et ce que nous désirions évoqué comme porte d'entrée à cet album» :

Nothing Goes To Waste - David R. Choquette

Nothing Goes to Waste sort le 29 avril sur le label Big In The Garden

