Rencontre avec Kolinga au festival Rio Loco

Malgré la chaleur caniculaire de juin, la 27e édition de Rio Loco a pris la forme de retrouvailles festives entre le public et le festival toulousain. Près de 50 000 personnes ont pu ainsi naviguer avec curiosité et bonheur sur l'oasis verdoyante de la prairie des filtres en bord de garonne, dansant sur les pulsations électroniques de la scène lisboète Nova Onda ou sur les concerts extatiques d'Emel Mathlouthi, de General Elektriks, Jorge Drexler, Rodriguo Cuevas, Santrofi, Zanmari Baré, Lucie Antunes, Chico César ou Keziah Jones.

Après une annulation l'an dernier à cause des intempéries, le groupe Kolinga a offert aux festivaliers un concert à l'énergie contagieuse et solaire portée par la chanteuse et compositrice Rébecca M’Boungou et ses complices virtuoses Arnaud Estor, Jérôme Martineau-Ricotti, Nico Martin, Jérémie Poirier-Quinot et Vianney Desplantes. Un gospel poignant qui se transforme en reggae, une ballade douce amère piano voix sur l'état de notre monde qui vire en tempête groove dansante, des rythmes africains, des riffs rock, des chorus jazz, des douceurs folk ou des guitares congolaises, qu'importent les styles, le sextet a déployé sur scène toute la richesse de son discours musical universel et présenté plusieurs titres de son nouvel album Legacy attendu le 2 septembre via Underdogs Recors. Le premier titre Mateya Disko est désormais en écoute ci dessous :

Parlez nous de ce premier titre "Mateya Disko" :

Rébecca M’Boungou : C'est mon beau-père qui est congolais qui m'a fait découvrir ce morceau il y a cinq ans. Les soukous comme celui-là ont bercé mon enfance. Depuis ce titre ne m'a pas quitté, je l'ai écouté des centaines de fois. Faire une reprise était un véritable challenge car je le trouvais inchantable. Ces chanteurs congolais qui chantaient dans les villages, la rue sur des mélodies improvisées. Le choix de notes mélodiques, le placement rythmique me semblaient très difficiles à reproduire. Il était impensable pour moi de faire un album qui s'appelle Legacy sans rendre hommage à cette musique. Et il s'agit bien d'un hommage car il n'y a pas d'intérêt à faire une pâle copie d'une musique qui est déjà parfaite.

L'aspect temporel aussi de ce titre était aussi important car c'est dans les années 80 que mes parents se sont rencontrés à Brazzaville. Le son particulier des guitares congolaises sebenes est le seul son qui te rend à la fois extrêmement joyeux et extrêmement triste. Le morceau d'origine n'a rien de disco c'est amusant de l'avoir amené dans cette direction. La longueur de ce titre (9mn) est aussi un clin d'oeil aux maxi-45t gravés pour le dancefloor dans les années 80.

Revenons aux débuts, comment est né Kolinga ?

Rébecca M’Boungou : C'était en 2014, la musique avait toujours fait partie de ma vie mais j'étais plutôt partie sur des études. Puis j'ai eu envie d'écrire, de composer, je cherchais un musicien. Grâce à des amis j'ai rencontré Arnaud Estor à qui j'ai envoyé mes propositions. Après un mois de silence, la rencontre a été évidente, en trois sessions on avait déjà cinq morceaux qu'on joue pour la plupart toujours.

Comment le duo s'est transformé en groupe ?

Rébecca : On est resté en duo quatre ou cinq ans. On se samplait en live avec des loopers. C'était une grosse machinerie qui finalement nous enfermait pas mal dans la technique. le choix d'un groupe s'est imposé et on faisait tellement de boucles qui nous fallait au moins un sextet pour notre univers musical.

On retrouvait déjà beaucoup d'influences musicales sur ce duo.

Arnaud Estor : Oui on ne se posait pas de question sur les styles utilisés. On nous demande encore aujourd'hui quel type de musique on fait mais franchement ça venait comme ça avec les nombreuses influences de Rébecca ou les miennes. Parfois on était dans le reggae, dans la pop ou dans l'afro. C'était naturel pour nous. Nous ne sommes pas un groupe d'un style. Dans les années 60 et 70 on parlait de fusion, aujourd'hui on n'utilise même plus ce terme.

Rébecca : Tous les genres musicaux ont été amené tellement loin qu'aujourd'hui si on veut être un peu créatif, ces croisements et ces métissages s'imposent naturellement. C'est une démarche qui n'a rien de nouvelle en fait.

Justement votre musique a évolué de quelle manière depuis votre premier album en duo ?

Rébecca : Nous avons sorti l'album Earthquake en 2017 et après une première vie en duo, les titres ont eu une nouvelle vie en étant réarrangés pour le sextet. Cet hiver nous avons enregistré un deuxième album, cette fois tous ensemble avec plusieurs invités.

Comment travaillez vous au sein de Kolinga ?

Arnaud : La démarche artiste a été totalement différente cette fois. Sur le premier album on travaillait nos morceaux sur scène avant de les enregistrer. Sur Legacy, Rébecca a décidé de les enregistrer avant de les jouer en live.

Rébecca : Oui j'avais envie d'aller au bout de ma vision. Écrire, composer, enregistrer sans penser aux conditions du live, que les morceaux aient leur propre vie. C'est un album plus personnel, avec des textes plus intimes. Du coup dans le principe de la composition j'avais le besoin d'amener seule les titres le plus loin possible. J'ai composé à la guitare et au piano puis j'ai travaillé avec Jérôme Martineau-Ricotti qui est multi-instrumentiste pour les arrangements avant de proposer les maquettes avec les membres du groupe, chacun apportant sa touche personnelle.

Vous évoquez un prochain album plus personnel, quels sont les thèmes qui y sont développés ?

Rébecca : L'album parle de tous mes héritages familiaux, personnels et spirituels. C'est aussi un témoignage musical dans les influences de mes racines, un hommage à tous mes héritages culturels, traditionnels et musicaux. Un voyage intime où l'on croise la soul, le hip hop, la musique populaire congolaise. J'adore la musique folk comme celle de Joan Baez qui raconte la vie des gens simples avec douceur. On trouve aussi du rock-progressif comme sur ce titre I Can See You qui parle de dépression. C'était important pour moi de me balader d'un style à l'autre selon le sens des paroles.

Sur Mama, dédié à ma mère, j'ai par exemple choisi une atmosphère solaire. J'ai écrit un titre sur mon père et plus généralement sur le thème du patriarcat. Il y a une forme de colère adolescente que j'ai exprimée dans par un rap. J'évoque aussi ce sentiment de décalage avec une société qui me paraît d'une violence inouïe. C'est un poème que j'ai écrit avec ma mère, une façon de réintégrer ce monde qui ne veut pas de vous. Il y a ce morceau Fire qui est très smooth et qui apaise ces colères qui nous consument.

Kolinga est en concert le 13 octobre au Nancy Jazz Pulsations.