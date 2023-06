Rencontre avec Maya Kamaty au festival Musiques Métisses

Musiques Métisses poursuit son incroyable aventure débutée il y a 47 ans avec sa sono mondiale jusqu'à dimanche et cette première journée de concerts sur le site magnifique des Chais Magelis à Angoulême a tenu toutes les promesses d'un parfait équilibre festif entre figures connues et découvertes. Le public venu nombreux a pu vibrer sous le soleil sur la poésie chaâbi-folk aux multiples couleurs de Souad Massi et le soir sur l'incroyable show vocal du rappeur sénégalais Fadaa Freddy.

Mais c'est du côté des jardins verdoyants de la petite scène que la surprise est venue avec le jazz panafricain exploratoire du combo Bengue mené par le multi-instrumentiste Fidel Fourneyron et surtout avec la "créole urban pop" de la compositrice et chanteuse réunionnaise Maya Kamaty. Entre furie hip hop et transe maloya, les beats synthétiques se sont mêlés à la batterie et aux percussions traditionnelles, tandis que Maya Kamaty alternait flow percutant et chant mélodique. L'occasion d'une rencontre avec une artiste aussi talentueuse que libre.

Vous étiez venue il y a dix ans au festival avec votre premier album. Quel souvenir en gardez vous ?

Oui un concert marquant, c'étaient mes débuts professionnels en tant qu'artiste et pas en tant que fille de... Pas dans les pas de mes parents artistes. C'était mon premier album Santié Papang qui était dans une esthétique pop folk qui se rapprochait plus de la tradition sega maloya. Je découvrais ce milieu, peut être un peu naïvement aussi, ce n'était pas encore une industrie pour moi, je venais juste partager mon art. Jouer à Musiques Métisses était une sorte d'aboutissement.

Quelques années plus tard vous changez d'esthétique sonore avec les sonorités electro pop de l'album Pandiyé. Quel a été l'accueil de ce virage musical ?

Je ne peux pas envisager la musique en restant dans ma zone de confort. Je ne me serai pas sentie à l'aise de reproduire les mêmes sons, ça aurait été trop facile. Pour moi, c'est comme si on voulait t'interdire de grandir. Je n'ai jamais regretté mes choix, car c'est l'évolution d'une femme, qui grandit. La question est : est-ce que j'ai le droit d'évoluer, d'écouter autre chose, d'aller dans ma propre recherche personnelle et artistique ? Toutes mes compositions sont des hypothèses, des questions. Mon choix de l'électro sur Pandiyé était donc personnel, je perdais des auditeurs et j'en gagnais d'autres.

C'est un cheminement que vous poursuivez avec le EP Sovaz.…

Oui, une fois de plus, les gens ne s'attendaient pas à ce nouveau virage. Sovaz (sauvage ou rebelle en français) se dirige vers une pop créole plus urbaine, ce que j'appelle créole urban pop. Comme beaucoup d'artistes aujourd'hui, il m'est difficile de définir ma musique. Je suis plurielle, ma musique l'est aussi. J'écoute autant du hip hop que du maloya, autant Björk ou Agnes Obel que Granmoun Lélé. Je n'ai pas à choisir. L'industrie musicale aimerait nous enfermer dans un genre, aujourd'hui ça n'a plus de sens.

Un changement aussi dans l'expression de vos idées ?

Oui, on va dire que les deux précédents albums étaient plus "édulcorés". J'évoquais déjà les thèmes sociétaux de l'environnement, des violences conjugales, de la corruption ou de l'injustice sociale, mais je n'utilisais pas les mêmes mots. J'utilisais plus un créole poétique. Sur Sovaz, mes paroles sont plus frontales, plus directes. Ce n'est pas parce que je viens de La Réunion et que je fais du maloya que je vais monter sur scène avec une robe à fleurs.

Cette approche plus brute, plus percutante correspond à notre société actuelle ?

Oui, Sovaz fait référence à l'ensauvagement, au néocolonialisme et à la violence de nos sociétés. J'ai écrit l'album en plein confinement, je passais le bac agricole. Après les gilets jaunes, on voyait tellement les fossés, les injustices à ce moment-là. Sovaz est juste une volonté de parler de ces choses, parfois de taper du poing. Une période où j'ai pris les choses en main sans les conseils des gens de l'industrie musicale. Je me suis fait confiance tout simplement et le public a suivi. Je n'ai pas écouté les gens qui me disaient que mes œuvres passées étaient plus authentiques auquels je répondais : qui êtes-vous pour décider de mon authenticité ? Je me sens parfaitement en phase avec mon identité artistique actuelle.

Maya Kamaty à Musiques Métisses 2023 © Radio France - Guillaume Schnee

Vous utilisez d'ailleurs l'expression hip hop pour ces idées que ce soit pour le beat ou le flow.…

Oui, encore une fois, c'était une hypothèse, je ne savais pas si j'en étais capable quand je suis rentré en studio avec le beatmaker Sskyron. C'était aussi un changement de méthode dans ma façon d'écrire. Mon travail de composition était avant collectif, j'avais besoin de m'entourer de proches. Dans ma nouvelle démarche, j'avais besoin de me faire confiance et d'écrire seule. Sskyron m'a aidé à réaliser ce potentiel, j'ai donc exploré cette voie.

Les rythmes et l'engagement, c'est une version contemporaine de maloya ?

Pour moi ce n'est pas vraiment du militantisme mais plutôt une question de bon sens. Avec les beats hip hop, je tenais à ce qu'il y ait cette suggestion de maloya. J'utilise toujours mon kayamb, les tambours malbars et d'autres intruments acoustiques de l'océan indien. C'est se qui fait mon identité, je ne suis pas capable de faire du rap autrement. C'est aussi la possibilité d'une création très spontanée. J'écrivais en studio sans forcément beaucoup de préparation comme autrefois. C'étais moins cérébral comme approche, je n'avais donc aucune limite.

Le maloya n'est pas enfermé, c'est ma façon d'en faire. Je respecte énormément l'aspect sacré, rituel des Kabars et des grands artistes du maloya traditionnel. Ma volonté était d'en faire découvrir une version actuelle de 2023. Quand Stromae utilise des voix bulgares, personne ne qualifie ça de world music. Ce n'est pas parce que je chante en créole que ça définit ma musique. La fusion des genres est universelle et sur notre petite île, c'est la même chose. Chez un disquaire en Afrique du Sud, on trouve Jacques Brel dans les rayons world music. Ces cases n'ont plus de sens aujourd'hui, surtout pas cette étiquette obsolète de world music. Il faut se laisser porter par la musique, seul ça à du sens.

Un mot sur ce titre collectif meute ?

Oui, déjà, c'est le premier morceau en français que j'assume de chanter, j'ai du mal à écrire en français, je trouve mes mots trop fleur bleue. Très vite, j'ai su qu'il me fallait des voix pour ce titre de pop atmosphérique. Je voulais entendre toutes ces voix de femmes aux univers musicaux différents, dont certaines ne sont pas chanteuses. J'entends souvent que les femmes ne peuvent pas travailler ensemble.

Le message était que quand on se réunit et qu'on se parle, on se rend compte qu'on a les mêmes problématiques comme lorsqu'on entend les propos sexistes d'un programmateur qui choisit une artiste pour son physique ou qu'on subit des harcèlements. C'est encore une fois une question de bon sens. Comment est-ce encore possible en 2023 ? Cette industrie musicale crée aussi une forme de concurrence entre nous. Meute est tout ça, un élan de sororité précieux.