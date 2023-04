Retour à l'enchantement avec Grand Blanc

Depuis 2016 Grand Blanc nous balade entre rock, pop, chanson française, cold-wave et rock électro, dans un univers singulier peuplé d’ombre et de lumière. Après une tournée autour du monde, le quatuor s’isole dans une maison picarde pour fouler la terre ferme et retrouver les sensations provoquées par l’observation de la nature. Avec le clip de Loon, réalisé entre ciel et eau, par Jazz Lambaux, Benoît David (chant, guitare), Luc Wagner (arrangements, pad), Camille Delvecchio (chant, claviers) et Vincent Corbel (basse) voguant sur leur radeau de fortune, racontent en musique un curieux voyage qu'ils avaient fait ensemble : «Quelques jours passés en Roumanie à explorer le delta du Danube, perdus entre les cieux et les flots, qu'on ne voulait jamais oublier. ais plus on travaillait sur notre album et plus cette chanson se mettait à raconter la quête que devenait Halo. Elle nous a guidée dans les méandres de notre aventure immobile à voir passer le temps pour nous mener jusqu'ici. »

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Régénéré par cette vie simple et vivifiante, le quatuor à la plume bien trempée, va à l'essentiel. Le titre Immensité, chanté par Benoît David est « une lettre destinée à une amie dont on s’est éloigné, pour lui dire qu’il n’y a rien à regretter, que les choses changent, que c’est bien comme ça et qu’on sera heureux de se revoir » :

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Et puisqu'on aime, on savoure un autre clip onirique de Jules Chassignol (aka Jazz Lambaux), porté par Camille Delvecchio à la harpe et au chant. Avec son animal de compagnie, le robot Zommi, emmené par ses hallucinations, elle est à la recherche d'un souvenir, une maison en pleine nature à l’orée d’une forêt. un hybride de cold-wave et de rock électro,

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Le disque auto-produit et réalisé dans l'antre paisible du grenier d'une maison habitée pour l'occasion durant toute une année, voit le jour le 28 avril sur Parages, le propre label de Grand Blanc, une maison de disques comme un vrai logis où l'on peut faire ce que l'on veut. «Halo a été joyeux et dur parfois. C’est un disque fragile et nu, de chansons faites pour être emportées partout, jusqu’au milieu de nulle part, pour être chantées avec presque rien, pour habiter le silence. On l’a fait à l’abri, sous le vélux du grenier, quand les bruits des autres se sont tus et que le temps est rentré dans l’ordre. Halo est un disque dense, de folk numérique, d’acoustique augmentée, de paysages sonores. C’est l’archive de nos souvenirs et des rêves inventés ensemble. À la fin, on est repartis avec une lettre chacun. HALO.»

En concert :

Release party le 28/04 (Mains d’Oeuvres TBC)

METZ, Les Trinitaires le 12/05

PARIS, La Maroquinerie le 17/05 - COMPLET

LYON, L’Epicerie Moderne le 25/05

TULLES, Des Lendemains Qui Chantent, le 03/06

TOURCOING, Le Grand Mix, 14/06