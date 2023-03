Retour au club pour The Chemical Brothers

The Chemical Brothers n’en ont pas fini avec le dancefloor. Alors qu’ils célébraient en 2019 leur trente ans de carrière avec un album couronné par un Grammy Award, Tom Rowlands et Ed Simon ont depuis franchi le cap de la cinquantaine mais regardent toujours vers l’avenir en dévoilant aujourd'hui les prémices d’un nouveau projet attendu dès cette année.

Le tandem de Manchester était resté plutôt discret durant la pandémie, publiant un unique single il y a deux ans ainsi qu’une série de mixes thématiques parmi lesquels une célébration en règle du dub, cette variation historique du reggae jamaïcain qui fut pour les auteurs de Hey Boy Hey Girl une source durable d'inspiration.

Aujourd’hui, les deux producteurs reviennent à leurs fondamentaux club avec No Reason, un nouveau banger qui fait la part belle à une basse funky et s’appuie sur un sample vocal de Courts or Wars, un titre quarantenaire du groupe post-punk Second Layer. Ponctué de woo euphoriques, ce morceau fébrile à la simplicité on ne peut plus assumée annonce un dixième album dont le titre et la date de sortie sont à ce stade encore inconnus. A suivre.