GA-20 poursuit sa quête blues avec "Crackdown"

Au début un duo initié par le guitariste-chanteur Pat Faherty et par Matt Stubbs, longtemps guitariste du bluesman Charlie Musselwhite, avant que le batteur Tim Carman ne rejoigne ce projet né pour nous faire revivre les meilleures heures du Chicago Blues dans un bain de jouvence qui aurait pris l'aspect d'un honky tonk crasseux, d'une scène obscure de garage rock ou d'un bal country.

Le trio impose ainsi sa propre vision du blues électrique traditionnel depuis quatre ans et trouve son inspiration aux confins du genre avec une énergie viscérale et un son brut. Après avoir rendu hommage à leur influence principale, la légende du Chicago blues Hound Dog Taylor, sur Try It… You Might Like It!, GA-20 annonce un troisième album studio, nommé Crackdown et attendu le 9 septembre via Karma Chief, sous division de l'excellent label indépendant Colemine Records.

« Nous faisons les disques que nous avons envie d’écouter », explique le guitariste Matt Stubbs. « C’est notre version de blues électrique traditionnel basé sur des chansons que nous aimons. ». Le trio GA-20 est en tournée en France au mois de novembre.