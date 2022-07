Rodrigo Y Gabriela reprennent "Weird Fishes" de Radiohead

Plus de vingt ans d'existence et pourtant Rodrigo Sánchez et Gabriela Quintero n'ont pas fini de nous surprendre en propulsant leurs guitares latines sur tous les territoires musicaux. L'an dernier le duo mexicain était nominé aux Grammies pour sa reprise de Metallica, The Struggle Within, puis nous gratifiait d'un EP tourné vers le jazz en s'appropriant Street Fighter Mas de Kamasi Washington, Lingus de Snarky Puppy et Oblivion d'Astor Piazzolla.

Cette fois c'est au tour de Radiohead de voir un de ses titres métamorphosé avec cette version instrumentale de Weird Fishes/ Arpeggi sorti à l'origine en 2007 sur l'album In Rainbows. Une cover enregistrée dans leur studio de Ixtapa/Zihuatanejo (Mexico) avant que les musiciens globe-trotters ne reprennent la route pour une nouvelle tournée et quelques dates en France.

« Quand j’étais jeune, je ne me suis jamais intéressé de près à la musique de Radiohead » confie Rodrigo… « J’étais alors un fan typique de métal et, dans les années 80 et 90, les metal heads n’étaient pas très ouverts, je l’avoue, et ne se risquaient pas à écouter d’autres musiques, comme du rock alternatif… C’est seulement lorsque nous avons rencontré John Leckie, qui a produit notre premier album en 2006 et les deux premiers disques de Radiohead au début des années 90, que je me suis vraiment penché sur leur musique ». Tous les bénéfices de la vente de cette chanson seront versés à la All within My Hands Foundation et à l’association Whales of Guerrero.